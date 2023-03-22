الإعلان عن مواجهات نصف نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الوحدة، فيما يلاقي فريق الاتحاد نظيره الهلال.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي منذ قليل، أن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، سوف تقام في يومي 23 و24 من شهر أبريل المقبل.

وتقام مباراة الهلال ضد الاتحاد، يوم 23 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وعلى الجانب الآخر، تقام مباراة النصر ضد الوحدة، يوم 24 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.