النصر يحسم صفقة تاريخية نهاية مارس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، أن نادى النصر بدأ فى أول خطوات ضم الكرواتى لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسبانى.

وأكد موقع "TribalFootball" الإنجليزى أن وزارة الرياضة السعودية منحت الضوء الأخضر لمسئولى نادى ‎النصر من أجل بدء مفاوضاتهم مع الكرواتى لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد .

وأوضح الموقع الإنجليزى أن ريال مدريد لم يقدم حتى الآن عرضًا لتجديد عقد مودريتش للموسم المقبل، لذا يبحث اللاعب عن وجهة جديدة محتملة، من أبرزها نادى النصر ، الذى نجح فى التعاقد مع البرتغالى كريستيانو رونالدو فى يناير الماضى.

وزاد الموقع أن النصر يرغب فى إنجاز عملية المفاوضات لكسب خدمات مودريتش، إذ سيجتمع بوكلاء اللاعب فى الرياض بنهاية مارس الجارى لشرح تفاصيل العرض الذى تم إعداده بالفعل، والذى سيحظى بدعم وزارة الرياضة