غلق 236 منشأة تجارية مخالفة في #الباحة

نفذت أمانة الباحة 7316 جولة تفتيشية خلال الشهر الجاري، أسفرت عن تسجيل 874 مخالفة للإجراءات الصحية والاشتراطات البلدية، بجانب غلق 236 منشأة تجارية مخالفة.

وأوضحت أمانة الباحة أن الجولات التفتيشية جاءت للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية والصحية، وتوفير كافة سبل السلامة الصحية، وفق خطط الحملات الميدانية للوقوف على التزام المنشآت.

وتنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت، ما بين تدنٍ مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعمال، مع تدني مستوى النظافة ورخص منتهية، بالإضافة إلى مخالفات المباني والتجهيزات.