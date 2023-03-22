«مملكة الإيمان والخير».. تجهيز أكثر من 83 ألف جامع ومسجد في الداخل.. وتوزيع تمور وتفطير صائمين في 60 دولة #عاجل

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جاهزية كافة قطاعاتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ في مختلف مناطق المملكة، عبر تجهيز المساجد والجوامع، وصيانة المكيفات والأجهزة الصوتية ودورات المياه بها، حتى يتمكن المصلون من أداء العبادة فيها بكل خشوع وطمأنينة.

وتتضمن الاستعدادات كذلك تنفيذ عدد كبير من البرامج الدعوية والعلمية، وتنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في 60 دولة حول العالم، سعياً من الوزارة لأداء المهمام المناطة بها على الوجه الأكمل.

وأوضحت «الشؤون الإسلامية» أنها أكملت كافة التجهيزات لتنفيذ البرامج الخاصة بها خارج المملكة، وعلى رأسها برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين، الذي تم تخصيص مبلغ 5 ملايين ريال لتنفيذه في 40 دولة، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، الذي تم رفع المخصص المعتمد له من 200 إلى 500 طن يتم توزيعها على 60 دولة.

كما أشارت إلى برنامج الإمامة في الخارج، الذي بلغ عدد الدول المستفيدة منه 18 دولة، مع إيفاد 54 إمامًا بناء على الطلبات التي وردت من الدول التي سينفذ فيها البرنامج بالتنسيق مع سفارات المملكة في الخارج.

وزودت الوزارة الملحقيات الدينية والمراكز التابعة لها في الخارج بمليون نسخة من الإصدارات المختلفة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وكذلك مشاركة دعاة الوزارة بالخارج وخريجي الجامعات السعودية في برامج دعوية علمية لتوعية الناس في أكثر من 100 دولة حول العالم بأحكام وفضائل الشهر، وطرح موضوعات في الأمن الفكري وترسيخ الوسطية والاعتدال ونشر مفاهيم التسامح.

وبالنسبة لجهود الداخل، هيأت وجهزت الوزارة 83 ألف و439 جامعاً ومسجداً في عموم مناطق المملكة، بالتأكد من صيانتها ونظافتها، وصيانة الأجهزة بها، وتوفير مواد النظافة، مع إطلاق 6.760 برامجاً وفعالية وأنشطة خاصة بشهر رمضان في مساجد وجوامع المملكة.

وجرى اعتماد مجموعة من الضوابط والشروط لمشاريع تفطير الصائمين، منها ما يتعلق بإصدار التصاريح، وكذلك آلية التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية، والتنبيه على عدم الإسراف والتبذير، وتأكيد أن تكون الوجبات المقدمة من محال مرخص لها من قبل وزارة البلدية، إلى جانب تنظيم ضوابط الاعتكاف.

ويتزامن هذا مع تجهيز 6440 مراقباً ومراقبة، للوقوف على الجوامع والمساجد وبحث احتياجاتها وتهيئتها وتجهيزها، وتنفيذ أكثر من 250 ألف جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تنفيذ معهد الأئمة والخطباء دورات متخصصة لمنسوبي المساجد عن الأحكام الفقهية المتعلقة بشهر رمضان تستهدف 170.000 من الأئمة والمؤذنين.

وهيأت «الشؤون الإسلامية» المواقيت ومساجدها بكافة المستلزمات التي تضمن اكتمال الخدمات باستقبال المعتمرين، وتكليف عدد من الدعاة والمترجمين عبر كبائن التوعية المنتشرة في المواقيت، وتوزيع المطبوعات العلمية والدعوية الخاصة بمناسك العمرة، وتنفيذ أكثر من 8.000.000 من الأعمال والمناشط والبرامج التوعوية للمعتمرين والزوار.

كما كلفت الوزارة مئات الدعاة والمترجمين لإلقاء 51250 منشط تشمل الكلمات الوعظية والدروس العلمية في مساجد الحل ومصليات المنطقة المركزية خلال فترة موسم العمرة المرحلة الثانية، وكذلك تنفيذ مشروع إجابة السائل من خلال كبائن التوعية الإسلامية الميدانية، ومن المتوقع أن يتم الرد على أكثر من 500.000 سؤال.

وتم تركيب 22 شاشة إلكترونية في مصليات الرجال والنساء لتقديم 6.874.560 رسالة توعوية بـ5 لغات عالمية هي العربية والإنجليزية والأردية والإندونيسية والفرنسية، إضافة إلى توزيع 737.800 مطبوعة إرشادية وتوعوية، ليبلغ مجموع الأعمال والبرامج الخاصة بتوعية المعتمرين أكثر من 8 ملايين منشط.

ودعت الوزارة الجميع في حال رصد أي ملاحظات أو قصور في الخدمات إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد «1933» أو عبر البوابة الإلكترونية.