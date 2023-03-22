تشغيل «#النقل_الترددي» و «#النقل_العام» في #المدينة_المنورة خلال #رمضان

أطلقت هيئة تطوير المدينة المنورة، خدمات النقل الترددي، والنقل العام، ضمن مشروع "حافلات المدينة" بأسطول يضم قرابة 200 حافلة حديثة تقدم خدمة نقل الأفراد إلى المسجد النبوي، ومسجد قباء، وإلى محطات متعددة في المدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.

وحددت الهيئة 7 مسارات لتقديم خدمة "النقل الترددي" لنقل المستفيدين من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، بدءاً من الساعة الثالثة مساء وتنتهي بعد صلاة التراويح بساعة.

ويستمر تقديم الخدمة في العشر الأواخر من رمضان إلى ما بعد صلاة القيام بنصف ساعة، وحددت الخدمة 6 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهاباً وعودة" انطلاقاً من الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، فيما خصصت موقع الانطلاق السابع في مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.

وحددت الهيئة 98 محطة لتقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع "حافلات المدينة" خلال شهر رمضان 1444 هـ، عبر مسارات محددة تغطي أرجاء المدينة المنورة وتشمل الخدمة خمسة مسارات، تتضمن مسار قطار الحرمين – المسجد النبوي وتشمل 3 محطات تعمل على مدار اليوم لتقديم الخدمة على امتداد المسار، ومسار مطار الأمير محمد بن عبد العزيز – المسجد النبوي وتشمل محطتين تقدم الخدمة على مدار اليوم، ومسار جامعة طيبة – العالية ويشمل 34 محطة وتعمل بدءاً من الساعة الـ 3 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً، ومسار الميقات – الخالدية ويتضمن 38 محطة تعمل لمدة 12 ساعة بين الـ 3 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً، ومسار القصواء – سيد الشهداء ويتضمن 21 محطة لمدة 12 ساعة ما بين الـ 3 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً.