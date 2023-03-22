مفاجأة.. #برشلونة مهدد بالاستبعاد من #دوري_أبطال_أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية استبعاد نادي برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة، على خلفية قضية الفساد التي تورط بها النادي مع نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق نيجريرا، بدفع رشاوي مالية لاتخاذ قرارات تحكيمية تخدم النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة كونفدينشال، فإن هيئة النزاهة التي تعد أعلى هيئة في أوروبا طلبت من الاتحاد الإسباني المزيد من المعلومات بشأن قضية نيجريرا، كما أن الهيئة التي يرأسها تشيفرين تفكر بإقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا باتخاذ قرار في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية في هذا الصدد، أن برشلونة لا يفكر بذلك الأمر حتى الآن، ولكن إذا حدث ذلك، فإن برشلونة سيعاني من خسائر مليونية لا يتحملها وستؤثر على مشروع بارسا سباي وفاتورة الرواتب.