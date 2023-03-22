«الغِ المرة الثالثة».. صيادلة يكشفون مواعيد أخذ #المضاد_الحيوي وأدوية الضغط والسكري في #رمضان (فيديو) #عاجل

أقامت إدارة الرعاية الصحية في مستشفى المخواة بمنطقة الباحة فعالية «دواؤك في رمضان»، لبيان الطريقة المثلى لأخذ الأدوية في شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور صيدلي عمار المثملي، خلال استضافته في قناة «الإخبارية»، إن مرضى الضغط الذين يأخذون جرعة واحدة، يُنصح أن تكون هذه الجرعة بعد الإفطار بساعتين، أما في حال أخذ جرعتين، فننصح المريض بأخذ جرعة بعد الإفطار بساعتين، ثم جرعة مع السحور، مشدداً على أنه «دائماً ما يُنصح باستشارة الطبيب المعالج».

وبالنسبة لأدوية السكري، قال الدكتور صيدلي عبد الله المنتشري: «في كل الأحوال نبحث عن أخذ المريض للأدوية بأبسط طريقة مع الحفاظ على سلامته وصحته».

وأضاف: «هناك أدوية سكري تؤخذ مرة واحدة في اليوم، فنوجه المريض بأخذها إما مع الإفطار أو السحور، وكذلك الأدوية التي تؤخذ مرتين في اليوم، نوجه المريض بأخذها في الإفطار والسحور، أما الأدوية التي تؤخذ 3 مرات، فنوجه المريض بإلغاء الجرعة الثالثة وأخذها مرتين فقط».

وتطرق عبد الرحيم الغامدي، مسؤول التثقيف الدوائي، إلى طريقة أخذ المضادات الحيوية في رمضان، خاصة أن بعضها يلزم تناوله كل 8 ساعات، مشدداً على أنه لا يجوز تغيير المضاد الحيوي أو تركه أو اللعب فيه بدون أخذ رأي الطبيب المختص.

وقال «الغامدي» إن المضاد الحيوي الذي يؤخذ كل 24 ساعة، ينصح بتناوله بعد الإفطار يومياً في رمضان، والمضاد الحيوي كل 12 ساعة، يُنصح بأخذ الجرعة الأولة بعد الإفطار والثانية بعد السحور.

وأضاف: «أما المضاد الحيوي الذي يؤخذ كل 8 ساعات، فننصح المريض بالرجوع إلى الطبيب المختص لكتابة نوع آخر، يكون إما مرة واحدة أو مرتين في اليوم».