الابتعاد عن المقالي والمخللات..#الصحة تُقدم نصائح هامة للأم المرضعة في #رمضان  

قدمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات للأمهات المرضعات من أجل التمتع بصيام صحي لهن ولأطفالهن في رمضان، على رأسها أخذ قسط من الراحة، وشرب كميات من السوائل، والحرص على تناول وجبة السحور.

وتضمنت هذه الإرشادات التي قدمتها «الصحة» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: أخذ قسط كافي من الراحة في نهار رمضان، والحرص على تناول غذاء متنوع وصحي على فترات متعددة، والحرص على أخذ كمية كافية من السوائل وشرب الماء على مدار الساعة خلال وقت الإفطار.

كما تتضمن أيضاً: الحرص على تناول وجبة السحور لتمدك بالطاقة اللازمة أثناء النهار، وتجنب المقالي والأغذية الدسمة والمالحة والمخللات حتى لا تُسبب العطش والجفاف، واستشارة الطبيب في حالة الحاجة لتناول بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية.