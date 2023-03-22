للرجال والنساء.. 15 باباً لدخول وجبات #الإفطار في #المسجد_النبوي خلال #رمضان

كشفت وكالة شؤون المسجد النبوي عن الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار في المسجد خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 ه.

وأوضحت الوكالة أن الأبواب المخصصة لإدخال وجبات الإفطار في المسجد النبوي للرجال هي: الحرم القديم من باب الرحمة، ومن الجهة الجنوبية للأبواب «4-5-37», ومن الجهة الغربية للأبواب «8-11», ومن الجهة الشرقية للأبواب «34-32»، ومن الجهة الشمالية الأبواب «21-17-19».

كما حددت الوكالة الأبواب المخصصة للنساء لدخول وجبات الإفطار من المصلى الشرقي «25-29»، ومن المصلى الغربي للأبواب «13-17».

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اشتراطات تقديم خدمات إفطار الصائمين في المسجد النبوي، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.