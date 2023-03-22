أمطار ورياح ورطوبة… #الأرصاد يكشف الطقس المتوقع في #مكة و #المدينة طوال رمضان (فيديو)

كشف المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان، وذلك في الفترة من 23 مارس الجاري حتى 20 أبريل المقبل.

وأوضح «الأرصاد» في فيديو معلوماتي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن شهر رمضان هذا العام يتزامن مع فصل الربيع، وفي هذه الفترة تزداد معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى، مع وجود عواصف رعدية ممطرة تُسبب نشاط الرياح السطحية، وتؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف أن مكة المكرمة تتميز بمناخ معتدل في فصل الربيع، ويكون معدل درجة الحرارة فيها 30 درجة مئوية، بواقع 37.7 مئوية لمعدل درجة الحرارة العظمى، و23.6 مئوية لمعدل درجة الحرارة الصغرى.

وتزيد كمية هطول الأمطار على المشاعر المقدسة، خاصة على مزدلفة وعرفات، وذلك بمعدل متوقع يبلغ 6.7 مم.

بينما تشتد الرياح شمال الحرم المكي وعلى مشعر مزدلفة، ويكون معدل الرطوبة 42%، ومعدل سرعة الرياح 7كم في الساعة باتجاه غربي.

وبالنسبة للمدينة المنورة، فتتميز بمناخ معتدل في فصل الربيع، ويكون معدل درجة الحرارة 26.1 مئوية، بواقع 33.1 للعظمى و20 للصغرى.

ويبلغ معدل هطول الأمطار في المدينة المنورة خلال هذه الفترة 5.1 مم، وتكون الرطوبة النسبية 20%، ومعدل سرعة الرياح 11 كم في الساعة باتجاه غربي.