أوكرانيا.. #زيلينسكي يتفقد القوات بالقرب من #باخموت

تفقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواقع الخطوط الأمامية للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة باخموت المحاصرة في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، التي كانت مركزًا لمعارك كبيرة مع الجيش الروسي خلال الأشهر الأخيرة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاربعاء، بأن الرئيس الأوكراني اطلع على الأوضاع الميدانية في المنطقة.

وندد في وقت سابق بما أسماه الضربات الروسية "الدموية" لأوكرانيا ليلا، باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار، بالاضافة إلى الهجمات الصاروخية الجديدة وأعمال القصف.

ورفض زيلينسكي أن يتحدث عن أي وقف محتمل لإطلاق النار من جانب الكرملين، بعد اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو مع نظيره الصيني، شي جين بينج.

وقال زيلينسكي في تغريدة له على موقع "تويتر": "في كل مرة يحاول أحدهم سماع كلمة /السلام/ في موسكو، يصدر أمر آخر هناك بمثل هذه الضربات الإجرامية".

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية: إن هناك هجوما "ضخما" بطائرات بدون طيار على البلاد، وأنه قد تم إسقاط 16 من أصل 21 طائرة بدون طيار.