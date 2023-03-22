بورصات_الخليج ترتفع قبيل قرار #المركزي_الأمريكي بشأن #الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية، على ارتفاع، اليوم الأربعاء، بعد أن هدأت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية وارتفعت معنويات المستثمرين بفضل توقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على رفع الفائدة بنسبة أقل من المرات السابقة.

وتترقب الأسواق الآن قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي يصدر في وقت لاحق اليوم، ويتوقع معظم المحللين أن يرفع البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس لكبح التضخم، لكن بنك جولدمان ساكس قال إن عدم الرفع سيكون خطوة "مبررة".

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار الأمريكي وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو الولايات المتحدة في سياستها النقدية.

وارتفع مؤشر الأسهم القطري واحدا بالمئة، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة مع صعود جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والخدمات المالية، وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.6 بالمئة، بعد تراجعه لجلستين، مدعوما بقفزة 5.4 بالمئة لأسهم أدنوك للغاز وارتفاع سهم ألفا ظبي القابضة 2.8 بالمئة.

وواصل مؤشر دبي الرئيسي الصعود من الجلسات السابقة وأغلق مرتفعا 0.4 بالمئة، وتلقى الدعم من مكاسب في معظم القطاعات. وزاد سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.5 بالمئة.

أما المؤشر الرئيسي للسعودية فقد انخفض 0.1 بالمئة منهيا مكاسب استمرت ثلاث جلسات، وتراجع المؤشر بفعل خسائر في قطاعات المواد والصحة والخدمات المالية.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة لينهي مكاسب استمرت جلستين بفعل خسائر بجميع القطاعات تقريبًا.