تجهيز أكثر من 30 مركزاً إسعافياً لخدمة #ضيوف_الرحمن في #رمضان

أكمل فرع الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة استعداداته لتقديم الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك لعام 1444ه.

وقال مدير الهلال الأحمر في مكة، الدكتور مصطفي بلجون، إن الخطة تضمنت تهيئة أكثر من 30 مركزاً إسعافياً، وذلك بواقع 7 مراكز اسعافية في الحرم المكي الشريف، و17 مركزاً داخلياً و6 مراكز خارجية، بالإضافة إلى 12 فرقة «هايبرد» مزودة بأكثر من 75 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وبقوة بشرية بلغت نحو 787 موظفًا.

وأضاف أن الهيئة خصصت كذلك 4 عربات للكوارث، و20 دراجة هوائية، و7 دراجات نارية، بالإضافة إلى 10 عربات جولف، لتسهيل نقل الحالات الإسعافية داخل ساحات الحرم.

وفيما يخص المتطوعون، أفاد «بلجون» بأن هناك 900 متطوع ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر لخدمة زوار بيت الله الحرام خلال الشهر المبارك.

وتهدف خطة الهيئة إلى الاستعداد المبكر لخدمة ضيوف الرحمن، وتوظيف كافة الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق الاستجابة الإسعافية المثلى عبر خدماتها الطبية والإسعافية الطارئة، وتغطية الحرمين الشريفين والساحات المحيطة خلال الشهر المبارك، وتفعيل نظام التطوع والاستفادة من مقدرات الوطن الشابة للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية الإسعافية خلال هذا الموسم داخل الحرم المكي الشريف، وكذلك تكثيف الفرق الإسعافية في بعض المواقع المطلوبة في العشرة الأواخر من رمضان، والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.