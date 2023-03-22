340 ألف مصلِ.. #المسجد_النبوي يُكمل جاهزيته لاستقبال المصلين والزوار في #رمضان

أقامت وكالة شؤون المسجد النبوي لقاءً لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية للشؤون الفنية والخدمية والميدانية بالمسجد النبوي، بحضور مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية، عبدالعزيز بن علي الأيوبي، وعدد من المسؤولين بوكالة شؤون المسجد النبوي.

وجرى خلال اللقاء استعراض ملامح الخدمات المقدمة في المسجد النبوي، استعدادًا لاستقبال المصلين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، من خلال الخدمات الميدانية وتقديم أعلى معايير الجودة بالصورة التي تنعكس إيجابيًا على الزوار والمصلين ليؤدوا عبادتهم براحة وسكينة.

340 ألف مصلِ

وهيأت وكالة شؤون المسجد النبوي جميع خدماتها لاستقبال المصلين والزائرين على مدار 24 ساعة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لعموم المسجد النبوي وسطحه وساحاته 340 ألف مصلٍ، وتتضمن خطة تفويج الحشود من خلال توجيه المصلين للحصوات والتوسعات داخل المسجد النبوي، ثم التوجيه للسطح والساحات، وفي حال اكتمال الطاقة الاستيعابية يتم التوجيه للساحة الغربية الجديدة، مع إتاحة السطح للمصلين خلال شهر رمضان المبارك في جميع الصلوات.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية اليومية للصلاة في الروضة الشريفة بالتصاريح 36 ألف تصريح (50% للرجال و50% للنساء).

الروضة الشريفة

ويستمر دخول الزوار للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما أثناء صلاة التراويح والتهجد، ويستمر العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق «نسك».

السيارات

وستكون آلية دخول المركبات إلى مواقف السيارات وفق آلية تنظيم الدخول للمسجد النبوي، فإن تم تحويل المصلين للمصليات الخارجية، فيشمل إيقاف الدخول إلى مواقف السيارات، ويتم العمل على تفعيل وسائل الدفع المتنوعة لتفادي الكثافة على أجهزة الدفع الذاتية.

الإفطار

ويتاح إفطار الصائمين في المسجد النبوي والسطح والساحات بالإضافة للساحات الغربية الجديدة، ويطبق على مقدمي الإفطار الشروط الصحية والوقائية، ويكون محتوى الوجبة: الماء، والتمر المغلف، ولبن الزبادي، والدقة المغلفة، والخبز من إنتاج نفس اليوم وبأعداد مناسبة لعدد الوجبات، بإلاضافة للفطائر المغلفة بأنواعها، والشاي والقهوة، ويكون الغلاف الخارجي للوجبات (كيس شفاف) معتمداً من قبل الوكالة، وتم التنسيق مع جمعية حفظ النعمة لرفع زوائد الطعام بعد صلاة المغرب يومياً ، ويمنع وضع سفر الإفطار بعد صلاة المغرب.

وحرصاً من الوكالة على سلامة المصلين والزائرين، منعت تقديم وجبات السحور للزوار والمصلين في المسجد النبوي ومرافقه والساحات المحيطة به الداخلية والخارجية إلا بعد أخذ التصاريح اللازمة من الوكالة.

ماء زمزم

كما سيتم توريد 400 طن ماء زمزم من خلال 20 ناقلة يومياً، وتقديم سقيا ماء زمزم عبر الحافظات في عموم المسجد النبوي وسطحه وساحاته مع وجود نوافير الشرب في الساحات، بالإضافة إلى توزيع (10) ملايين عبوة ماء زمزم وماء عادي للزوار.

وسيتم تهيئة جميع المواضئ بالساحات ومرافق دورات المياه السفلية، ومراقبة مرافق دورات المياه السفلية وتعزيز تطبيق الإجراءات فيها، بالإضافة إلى تفعيل المرافق النسائية الخلفية في الساحة الجنوبية (210و202) ، والساحات الغربية (218) ، والساحات الشمالية (224,230) ، وتكثيف الجولات الرقابية على شركات الإعاشة في المقر ومواقع التوزيع للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة، ومتابعة جودة الهواء عبر محطة الرصد البيئي بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالإضافة إلى تشغيل أجهزة التعقيم والتعطير الذاتية.