جاسم بن حمد يقدم عرضا قياسيا لشراء #مانشستر_يونايتد

يستعد جاسم بن حمد آل ثاني لتقديم عرض قياسي لشراء نادي مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن عرض جاسم بن حمد سيكون قياسيًا

ولم تحدد سكاي المبلغ بالتحديد، لكنها ذكرت أنه سيكون الأكبر في عالم الرياضة.

وأوضحت سكاي أن الرقم القياسي لأكبر عملية شراء مؤسسة رياضية في التاريخ مسجل باسم نادي دينفر برونكوس لكرة القدم الأمريكية الصيف الماضي مقابل 3,75 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت سكاي أن عائلة جليزر المالكة لـ مانشستر يونايتد ترغب في الحصول على 6 مليارات جنيه إسترليني نظير بيع نادي الشياطين الحمر.

وأفادت سكاي أن عرض بن حمد يتراوح ما بين 4 إلى 6 ملايين جنيه إسترليني، وأنه سيتقدّم به بنسبة 100% هذا المساء.

وكانت سكاي قد ذكرت أن عدد العروض التي من المتوقع ان تقدم لشراء النادي ثمانية عروض.