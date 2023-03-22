15 جامعة سعودية في تصنيف (QS) العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2023

حقّقت الجامعات السعودية نتائج متقدمة في تصنيف (QS) العالمي للتخصصات الجامعية 2023؛ بإدراج 15 جامعة حكومية لتنافس الجامعات العالمية في هذا التصنيف للتخصصات الجامعية، مقارنةً ب 14 جامعة سعودية في تصنيف 2022، وذلك في إطار ما تشهده منظومة التعليم الجامعي من تطوّر، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتصدّرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الجامعات السعودية في هذا التصنيف العالمي، محققةً المركز الرابع عالمياً في تخصص هندسة البترول، والمركز التاسع عالمياً في تخصص هندسة التعدين والمعادن.

وحصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز (14) عالمياً في الصيدلة وعلوم الأدوية وعدد آخر من التخصصات التي تميزت بها، فيما سجلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز (21) عالمياً في تخصص طب الأسنان.

ويُعد تصنيف (QS) العالمي للتخصصات الجامعية أحد أهم ثلاث جهات للتصنيفات الدولية للجامعات، حيث يعتمد على معايير التطوّر والابتكار في الجامعات على مستوى العالم، وكذلك جهودها البحثية للتأثير في البيئة المحلية والدولية، إضافةً إلى تقدير أصحاب الأعمال للجهود الأكاديمية في تعليم الطلبة وإعدادهم بأفضل شكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل.​