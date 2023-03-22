رونالدو: #الدوري_السعودي قد يصير من أفضل 4 دوريات في العالم

أشاد كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بالدوري السعودي، وتنبأ أن يكون أحد أفضل دوريات العالم خلال بضع سنوات.

وتحدّث رونالدو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أنا سعيد للغاية، الأجواء مميزة. كل شيء مختلف، الطاقة إيجابية ولدينا الآن مدرب بأفكار مختلفة وعقلية مختلفة

وأضاف رونالدو: "الأجواء في السابق كانت جيدة، لكنها الآن أكثر انتعاشًا. لا أقول إن الأجواء أفضل أو أسوأ، لكن الأجواء جديدة".

وتابع الدون: "تدربنا مرة وحيدة، لكن جميع اللاعبين يمتلكون طاقة مختلفة. على سبيل المثال: الجميع ينتظر أن يكون أساسيًا غدًا، هذا لم يكن الوضع دائمًا في السابق".

وعن تولي الإسباني روبيرتو مارتينيز مهمة تدريب المنتخب، أوضح رونالدو: "لدي ارتباط وثيق بثقافة دولة إسبانيا، لدي أصدقاء هناك. المدرب لديه طاقة مختلفة، التغيير ضروري في الحياة، والبرتغال احتاجت ذلك. إنه مدرب بعقلية مختلفة، البرتغال ستكون منتخبًا أكثر هجومية".

ووجّه إشادة كبيرة للدوري السعودي: "أنا متفاجئ بكرة القدم في السعودية ولكن بشكلٍ إيجابي. اللاعبون الأجانب يمتلكون جودة مختلفة. لو واصلوا على هذا المنوال، فخلال 6 أو 7 سنوات سيكون رابع أو خامس أكثر الدوريات تنافسية على مستوى العالم".