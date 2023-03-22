أخبار دوليّة

الفيدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة 0.25% بما يتماشى مع التوقعات

22 مارس 2023 · < 1 minute

أعلن الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة 0.25% بما يتماشى مع التوقعات.