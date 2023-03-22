“الغذاء والدواء” تضبط أكثر من 11 طناً من المنتجات الأكثر استهلاكًا في رمضان

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 11 طناً من المنتجات المخالفة، خلال حملتها الرقابية على المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان المبارك التي شملت جميع مناطق المملكة.

وأكدت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها أجروا 719 زيارة على المستودعات ومراكز توزيع الأغذية، إضافةً إلى محلات بيع التجزئة والجملة، خالفت من خلالها 69 منشأة وضبطت أكثر من 11 طناً من المنتجات المخالفة.

وأوضحت "الهيئة" أن أبرز المخالفات هي سوء التخزين، ووجود منتجات مجهولة، المصدر، ومخالفة البطاقات التغذوية، وعدم وجود تواريخ انتهاء الصلاحية، إضافةً إلى سوء تداول المنتجات الغذائية وعدم تغطية اللحوم.

ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد".