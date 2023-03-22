تفاصيل خطة تشغيل مسارات حافلات مكة المكرمة خلال شهر رمضان

أعلن المركز الموحد للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن خطة تشغيل مسارات مشروع حافلات مكة في شهر رمضان المبارك، وتهدف الخطة إلى تسهيل حركة المرور للزوار والمعتمرين وسكان مدينة مكة المكرمة.

وتضمنت الخطة استمرار عمل مسارات 1، 2 ، 3 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 الحالية وفق خطتها التشغيلية الحالية ، إلى جانب استحداث خطة تشغيلية جديدة تتمثل في تخصيص المسار رقم 4 ليلتف عند محطة كدي متجها إلى العزيزية دون الوصول إلى المنطقة المركزية ، وتخصيص المسار رقم 5 ليلتف عند محطة كدي متجها إلى العوالي دون الوصول إلى المنطقة المركزية ، علاوة على تخصيص المسار رقم 6 ليلتف عند محبس الجن متجها إلى العزيزية دون الوصول إلى المنطقة المركزية ، فيما تم تشغيل المسار رقم 7A باتجاه محطة جبل الكعبة ، بالإضافة إلى تخصيص المسار رقم 8 ليلتف عند طريق شارع المنصور متجها إلى الزايدي دون الوصول إلى المنطقة المركزية.