أوقاف الشيخ صالح الراجحي تبدأ بتنفيذ حملة برامج الخير لعام 2023م

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمقر الإمارة حملة برامج الخير المختصة بتأمين السلال الغذائية والتمور للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، والذي تكفلت به أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، واستمع سموه إلى شرح موجز من الأستاذ عبدالسلام بن صالح الراجحي الأمين العام لإدارة الأوقاف، الذي بيّن أن حملة برامج الخير تشمل برنامج دفء وغذاء، وبرنامج توزيع التمور، حيث تهدف إلى تأمين السلال الغذائية والتمور، للأسر المحتاجة في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن برنامج توزيع التمور يستهدف (250) جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة، لتوزيع (548,196) كيلو من التمور، بالإضافة إلى أن برنامج السلال الغذائية "دفء وغذاء" يستهدف (282) جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة لتوزيع عدد (30,864) سلة تحوي المواد الغذائية، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ حملة برامج الخير لهذا العام بلغت (7,757,875) ريال.

ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توسيع دائرة برامج الخير وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيداً بجهود أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي، مؤكداً أن هذه الأوقاف الخيرية التي تبتغي ما عند الله من النعم التي تستحق الشكر للمولى القدير وهي تمد يد العون والمساعدة لهذه الفئات التي تحتاج إلى مثل هذه اللمسات الإنسانية من مجتمعنا المسلم والمتكاتف.

وقدّم الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ / عبدالسلام بن صالح الراجحي جزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله على دعم القطاع غير الربحي وبرامجه المتنوعة التي يقدمها وطننا الغالي داخل المملكة وخارجها، مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل تدشين هذه الحملة المباركة ودعم انطلاقتها، مؤكداً على أن حملة برامج الخير تنطلق من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف في تعميق مبادئ الأخوّة بين المسلمين قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)، حيث تهدف هذه الحملة إلى تجسيد قيم ومبادئ التراحم والتعاطف والتكافل الاجتماعي من خلال مساعدة الأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم من خلال المشاركة الفاعلة من قبل إدارة الأوقاف في مساندة الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تقديم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة.

وأضاف الراجحي، أن حملة برامج الخير ومن خلال برنامج دفء وغذاء وبرنامج توزيع التمور حققت بحمد الله جوانب إيجابية كثيرة للمستفيدين، عملاً بالنصوص الشرعية التي حثّت على تعميق مبادئ المحبة والتكافل والتعاون على البر والتقوى بين المسلمين، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)، حيث قدمت إدارة الأوقاف في الأعوام السابقة وهذا العام (201,116) سلة غذائية و (16,612,000) كيلو من التمور، بقيمة إجمالية بلغت (141,788,884) ريال، وبلغ عدد المستفيدين من حملة برامج الخير حتى هذا العام (18,706,696) مستفيد بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، مؤكداً على أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي تقوم بعملها وفق عمل مؤسسي منظم، يتميز بشرف الرسالة وعظم المسؤولية التي تقوم بها، وفق توجّه وطننا الغالي في خدمة المستفيدين.

داعياً المولى الكريم أن يديم على بلادنا عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها وأن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والقائمين على إدارة الأوقاف والعاملين فيها.