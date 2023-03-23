هل شُرب كمية كبيرة من الماء بوجبة #السحور يقي من #العطش؟.. استشاري يجيب (#فيديو)

حذر استشاري طب الباطنية والجهاز الهضمي، الدكتور عبدالله الذيابي من خطورة شرب كميات كبيرة من الماء على السحور في رمضان.

وقال الذيابي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "تويتر": إنه يُنصح بعدم شرب كميات كبيرة من الماء خلال السحور، موضحاً أن جسم الإنسان لا يحتفظ بكميات من الماء، والماء الزائد عن حاجة الجسم يتم التخلص منه عن طريق التبول.

وتابع أن شرب كميات كبيرة من الماء على السحور تسبب في كثرة وتكرار عملية التبول وتؤثر على جودة النوم، كما لا تمنع الشعور بالعطش في الصباح.

وينصح الأطباء وخبراء الصحة بتناول الأطعمة الصحية في وجبة السحور، والتقليل من تناول الحلوى والأطعمة الدسمة، التي تسبب الشعور بالعطش في الصباح.