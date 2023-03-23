محلل طقس يتوقع: ‎#الحالة_الممطرة_الخامسة_عشر نهاية الاسبوع

قال الباحث في الطقس والمناخ و الناشط البيئي ، عبدالعزيز الحصيني، مدن حائل والقريات ومرتفعات عسير سجلت أقل حرارة عند "8" درجات مئوية.

وأضاف عبر تويتر ، اليوم الخميس ، أن الرياض تسجل فجر اليوم أقل حرارة منذ دخول فصل الربيع يوم الثلاثاء الماضي 29 شعبان 1444هـ عند "13" درجة مئوية.

وأوضح أن أجواء تميل للبرودة على معظم مناطق المملكة عدا الساحل الاوسط والجنوبي من البحر الاحمر من لطيفة الى معتدلة.

وتوقع الحصيني، نهاية هذا الاسبوع حالة ممطرة وهي ‎#الحالة_الممطرة_الخامسة_عشر منذ دخول موسم الامطار للعام 1444هـ البداية على الشمالية ثم الغربية فالجنوبية والوسطى فالشرقية ومتوقع استمراها عدة ايام.