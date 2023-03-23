هلال_رمضان في اصطفاف سماوي مساء اليوم

يشاهد سكان المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم (الخميس) والانتقال نحو بداية الليل اصطفاف هلال رمضان مع كوكبي المشتري والزهرة بالأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

حدث فلكي

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الاصطفاف حدث فلكي يحدث عندما يظهر عدد من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء إضافة الى القمر، كما تشاهد من الأرض وفي الفضاء، وتكون على نفس الجانب من الشمس، لافتا إلى أن هذه الظاهرة ليس لها تأثير على الأرض.

وأشار "أبو زاهرة" إلى أنه يفضل البدء في مراقبة الاصطفاف قبل حلول ظلمة الليل، إذ سيكون كوكب الزهرة في غاية اللمعان ومشرقاً للغاية في حين أن كوكب المشتري سيكون منخفضا نحو الأفق وباهتاً للعين المجردة.

وأضاف أنه خلال ساعات الليل ستنخفض هذه الأجسام جميعًا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.