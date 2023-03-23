” #الدرهم_الرقمي”.. #المركزي_الإماراتي يطلق استراتيجية #العملة_الرقمية للبنوك المركزية

وقع المركزي الإماراتي اتفاقية مع شركتي "G42 Cloud" و "R3" لبدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية "الدرهم الرقمي"، وتم اختيار "G42 Cloud" لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم "R3" الخدمات التكنولوجية.

3 ركائز أساسية

وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية المصرف للعملة الرقمية التي يُتوقع اكتمالها في غضون الأشهر الـ 12 إلى 15 المقبلة على 3 ركائز رئيسية: الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابر للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع الهند، والتي تعد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، بالإضافة الى العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.