أسعار_الذهب تصعد مع تراجع #الدولار وارتفاع #الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 10 دولارات في المعاملات الفورية مع تراجع الدولار الأميركي بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

أسعار الذهب

وصعد المعدن الأصفر بنسبة 0.51% أو ما يعادل 10.03 دولار ليصل إلى 1979.59 دولار للأونصة.

وزادت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 1.67% أو ما يوازي 32.6 دولار لتصل إلى 1982.15 دولار للأونصة.

المعادن النفيسة

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 1.6% إلى 23.15 دولار، وارتفع البلاتين 0.51% إلى 995.9 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.34% إلى 1440 دولار.