بدون #رياضة أو حمية غذائية.. تطوير #عقار جديد لإنقاص الوزن

يجري باحثون من جامعة تكساس الأمريكية تجارب على تطوير عقار من شأنه إنقاص الوزن دون تغيير النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

ويحمل العقار الجديد اسم «CPACC» من خلال حقنه في الفئران التي يتم إطعامها أسوأ الأنظمة الغذائية المليئة بالدهون والسعرات الحرارية والسكر.

وأظهرت نتائج التجارب أن الفئران لم تكتسب الوزن وانخفضت نسب المشاكل الصحية لديها، كأمراض القلب والسكتات الدماغية وأمراض الكبد الدهنية.

وكشف مطورون للعقار عدم ظهور أي آثار سلبية، حيث كانت وظائف الكبد والقلب طبيعية بعد تناول الدواء مرتين في الأسبوع.