صناعة الأسر المنتجة.. 25 رُكناً لبيع فوانيس ومأكولات رمضان في #نجران

برعاية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، انطلقت فعالية «الفوانيس الرمضانية»، التي ينظمها بنك التنمية الاجتماعية في المنطقة، مساء أمس، في ساحة «مجمع ميلاغرو بوتيك التجاري بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية، إبراهيم بن محمد آل جعفر.

وقال مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية في نجران، محفوظ بن علي العسيري، إن الفعالية تهدف إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة باعتبارها اقتصاداً محلياً داعماً للمنطقة.

وأفاد بأن الفعالية تتضمن 25 ركناً لعرض وبيع منتجات الأسر المنتجة، من مأكولات وحرف يدوية، بمشاركة ما يقارب 84 أسرة.