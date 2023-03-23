“ #حساب_المواطن”: 4 قنوات لخدمة المستفيدين طوال #رمضان

كشف برنامج “حساب المواطن” عن 4 قنوات لخدمة المستفيدين في شهر رمضان، والتفاعل معهم بسهولة ويسر، والإجابة عن تساؤلاتهم.

وقال البرنامج إن القنوات الأربعة هي:

1- البوابة الإلكترونية (ca.gov.sa).

وفي هذا السياق، أوضح البرنامج أن البوابة تعمل على مدار الساعة.

2- مركز الاتصال (19912).

3- خدمة المستفيدين على تويتر ( يعمل من الأحد للخميس من 9 صباحًا وحتى 5 مساء ومن 8 مساء حتى 1 صباحًا فيما عدا الجمعة والسبت من 1 مساء حتى 5 مساء ومن 8 مساء حتى 1. صباحًا).

4 – صوتك مسموع (خدمة على مدار الساعة تهدف إلى تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة).