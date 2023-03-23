طلاب عن أول أيام #الدراسة في #رمضان: «صايمين.. وفيه تعب خفيف» (فيديو)  

رصدت عدسة برنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية» أحوال عدد من طلاب المرحلة الابتدائية في إحدى مدارس الرياض، خلال يومهم الدراسي في أول أيام رمضان.
وقال أحد الطلاب: «الدراسة الحمد لله كويسة.. الحمد لله متسحر.. بس فيه تعب خفيف».
وأضاف طالب ثاني: «فيه تعب والفسحة منقدر ناكل ونواجه مشكلة في النوم .. بس أنا اتسحرت كويس قبل الفجر».
وواصل طالب ثالث: «فيه تعب شوية، خاصة بسبب الشمس والاستيقاظ المبكر، بس إن شاء الله نتعود.. الله يعيننا في الأيام الباقية».
فيديو | كيف كان اليوم الدراسي الأول للطلاب في رمضان؟#الراصد pic.twitter.com/Bjs4iS4yyY
— الراصد (@alraasd) March 23, 2023