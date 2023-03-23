100 مليون ريال تنهي الرخصة الآسيوية لفريق #الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن نادى الاتحاد اقترب من إنهاء إجراءات حصوله علي الرخصة الآسيوية.

وأكدت التقارير أن إدارة نادي الاتحاد تعمل علي إنهاء مراجعة كافة أوراق المستحقات المالية والتي تفوق الـ 100 مليون ريال، من أجل تحقيق شرط المعيار المالي، لاستخراج الرخصة الآسيوية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد تعمل على تسوية بعض المبالغ وتسديد الدفعات المستحقة، خاصة في ظل تحقيق أربعة شروط من أصل خمسة بشكل رسمي، وهي: الإدارية والقانونية والرياضية والبنى التحتية، وتبقى المالي فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد أي قضية محلية على النادي تعيق استخراج الرخصة، إضافة إلى الحُكمين النهائيين الصادرين لصالح الصربي ألكسندر بريجوفيتش، والإيفواري سيكو سانوجو " قضية واحدة "، بسبب أن القضيتين صدرت فيهما أحكام نهائية ورسمية بعد تاريخ 31 ـ 12 من عام 2022، وبالتالي لن تدخل، بيد أنها ستكون متطلبًا للحصول على شهادة الكفاءة المالية في الصيف.

وكان اللاعبان يطالبان النادي بتسديد نحو 40 مليون ريال للأول، و20 مليون ريال للثاني.