فوك رازوفيتش مدرب #الفيحاء في #حوار مع “الوئام”: #الدوري_السعودي محط أنظار نجوم العالم

استطاع أن يثبت نفسه في دوري روشن وقدم مستويات مميزة مع فريق الفيحاء ونجح في لفت الأنظار إليه بصورة كبيرة.

"الوئام" تحاور الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الفيحاء ونكشف معه رأيه في دوري روشن وتجربته مع الفيحاء..

# ما رأيك في دوري روشن في الموسم الجاري؟

البطولة صعبة للغاية وهناك منافسة قوية بين أكثر من فريق في المسابقة وأعتقد أن البطولة ستحسم في الجولات الأخيرة.

# قدمت أداء استثنائي في الموسم الماضي مع الفيحاء، ما سر تلك الصحوة؟

كانت هناك حالة تركيز كبيرة من كل اللاعبين في الفريق في الموسم الماضي والإدارة وقفت خلف الفريق وحرصت على تذليل كل الصعاب وكانت النتيجة ما تحقق في الموسم الماضي والأداء المميز من كل اللاعبين.

# ما تقييمك للدوري السعودي بين كل الدوريات العربية؟

الدوري السعودي في رأيي هو الأقوى عربيا حاليا ومع استمرار ضم نجوم عالميين وكبار سينافس الدوريات الأوروبية وسيكون محط أنظار كل نجوم العالم.

# ما رأيك في خطوة تعاقد النصر مع رونالدو؟

وجود رونالدو في الدوري السعودي أمر مهم جدا فإنه يضيف للدوري السعودي بأكمله كما أن رونالدو نفسه في رأيي لازال قادر على المشاركة والتألق بما يعني أنه جاء لتحقيق البطولات مع النصر.

# ما طموحك مع الفيحاء في الموسم الجاري؟

قناعاتي دائما لا يوجد مستحيل وأي بطولة أشارك فيها سيكون هدفي الوصول إلى أعلى المراتب.

# هل يمكن أن نشاهد مفاجآت في بطل الدوري هذا الموسم؟

في رأيي الباب مفتوح لكل الأندية للمنافسة وهو سر قوة الدوري السعودي ولا توجد بطولة ينفرد بها أي نادي.