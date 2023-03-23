أرامكو توقع مذكرة تفاهم مع #سامسونج لتوطين «شبكة الـ5G» في #السعودية

وقّعت شركة «أرامكو السعودية» مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «سامسونج» للإلكترونيات المحدودة، لتحديد الخطط الأولية بشأن تعاون إستراتيجي يستهدف «توطين» المنظومة الصناعية لتقنية الجيل الخامس «5G» في المملكة العربية السعودية، بداية من الشبكات الخاصة.

ويهدف التعاون المقترح إلى الإسهام في التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المختلفة في المملكة، مثل الطاقة والبتروكيميائيات والتصنيع، عبر الاستفادة من تقنيتي الجيلي الرابع والجيل الخامس المتقدمة، والتي بإمكانها توفير اتصالات آمنة وسريعة وموثوقة لتلبية متطلبات الأعمال المهمة في مختلف الأنشطة الصناعية.

وتعتزم الشركتان المساعدة في الوصول إلى استخدام تقنية الجيل الخامس الصناعية المتقدمة في الاتصالات عالية الأهمية.

يأتي ذلك عقب الإطلاق الأخير لشركة «أرامكو الرقمية» التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.