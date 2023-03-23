المركزي_التركي يثبت معدلات #الفائدة عند 8.5% في مارس

ثبت البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في أحدث مراجعة للمعدلات خلال مارس.

هذا وأبقى المركزي التركي على معدلات الفائدة على الليرة التركية خلال أسبوع “ريبو” عند 8.5%، وثبت سعر الاقتراض خلال الليلة الماضية عند 7%.

وكان المركزي التركي قد خفض في فبراير سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 9% إلى 8.5% مع استمرار الدولة في المعاناة من آثار الزلزال المدمر الذي خلف آلاف الضحايا.

هذا وقيمت اللجنة أن موقف السياسة النقدية الحالي كافٍ لدعم الانتعاش الضروري في أعقاب الزلزال من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وسيواصل البنك المركزي التركي باستخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل حاسم حتى تشير المؤشرات القوية إلى تباطؤ دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط سعياً وراء الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار.