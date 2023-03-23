دول #الخليج تستنكر قرار #الاحتلال_الإسرائيلي بإعادة الاستيطان في #الضفة_الغربية #عاجل

استنكرت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس ، القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالسماح بإعادة الاستيطان في الضفة الغربية الفلسطينية، مؤكدةً أنه يُعد مخالفة وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية".

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان اليوم، عن استنكاره الشديد لهذا القرار، والذي يعد مخالفة وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية ويسهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية.

وأكد مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا إلى ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.