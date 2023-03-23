ملياردير بريطاني لشراء #مانشستر_يونايتد بقيمة 5.5 مليار دولار ومنافسة قطرية

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والسير جيم راتكليف يقتربان من التقدم بعرضين جديدين للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم

وتم تحديد أمس الأربعاء كموعد مبدئي لتقديم العروض لشراء النادي الشهير قبل أن يتم تمديد الفترة في وقت لاحق.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم الخميس إلى أن الشيخ جاسم وراتكليف يستعدان للتقدم بعرضين جديدين بعد تمديد فترة تلقي العروض.

وبحسب الوكالة البريطانية فإن الشيخ جاسم بن حمد والملياردير البريطاني جيم راتكليف، مؤسس شركة إنيوس للكيماويات، هما الوحيدان اللذان كشفا عن نواياهما الخاصة بالاستحواذ بشكل كامل على مانشستر يونايتد.