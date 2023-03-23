أخبار الرياضة

ملياردير بريطاني لشراء #مانشستر_يونايتد بقيمة 5.5 مليار دولار ومنافسة قطرية

23 مارس 2023 · < 1 minute

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والسير جيم راتكليف يقتربان من التقدم بعرضين جديدين للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم

 

وتم تحديد أمس الأربعاء كموعد مبدئي لتقديم العروض لشراء النادي الشهير قبل أن يتم تمديد الفترة في وقت لاحق.

 

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم الخميس إلى أن الشيخ جاسم وراتكليف يستعدان للتقدم بعرضين جديدين بعد تمديد فترة تلقي العروض.

 

وبحسب الوكالة البريطانية فإن الشيخ جاسم بن حمد والملياردير البريطاني جيم راتكليف، مؤسس شركة إنيوس للكيماويات، هما الوحيدان اللذان كشفا عن نواياهما الخاصة بالاستحواذ بشكل كامل على مانشستر يونايتد.