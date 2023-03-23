مستشار تربوي يكشف الموعد الأمثل للمذاكرة في #رمضان (فيديو)

كشف المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي عن الموعد الأمثل للمذاكرة ومراجعة الواجبات المدرسية للطلاب في رمضان.

وقال «الحمادي» في مداخلة مع قناة «الإخبارية»: «بعد صلاة التراويح يعتبر وقتاً مناسباً لمذاكرة الدروس، خاصة أن الطالب بعد قدومه من المدرسة مباشرة يحتاج للراحة».

وشدد على أن الأسر والموجه الطلابي عليهم دور كبير في توجيه الطلاب خلال رمضان، خاصة ما يتعلق بالأكل الصحي، والنوم لفترة كافية.