الخضيري يكشف شروط تفطير الصائمين في #المسجد_النبوي (فيديو)

شدد مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الدكتور محمد الخضيري، على ضرورة وجود «تصريح» لتفطير الصائمين في المسجد النبوي، مع ضرورة الالتزام بالأصناف المعتمدة.

وقال د. الخضيري في مقابلة مع قناة «الإخبارية»: «كل شخص يريد تقديم خدمة الإفطار للصائمين هو أمر متاح وفقاً للتصاريح الممنوحة، وهناك سُفر قديمة لها عقود من السنوات، وكلها يعمل أصحابها على تجديد تصاريحهم سنوياً، والتأكد من وجودهم في الموقع، حتى لا يخلو موقع من تقديم خدمة الإفطار».

ونبه مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات وأصناف الوجبات التي تُقدم داخل المسجد النبوي وفي الساحات، مشيراً إلى أن الجديد هذا العام هو أن كل صاحب سفرة أو مُقدم خدمة سفرة الإفطار، له الخيار في التعاقد مع الشركات أو أن يقدم الخدمة بنفسه.