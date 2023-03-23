مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10446 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 95.88 نقطة ليقفل عند مستوى 10446.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 128 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 110 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الكثيري، ورعاية، وبوبا العربية، والخدمات الأرضية، وبن داود الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: ثمار، والصقر للتأمين، والدوائية، وتهامة، وسلامة الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و9.98%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وثمار، وسيرا، والخدمات الأرضية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: ثمار، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والنهدي، والتموين هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 37.60 نقطة ليقفل عند مستوى 19056.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 370 ألف سهم.