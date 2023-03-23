إتاحة خدمة “#زكاتي” للعام السادس على التوالي

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خدمة "زكاتي"، للعام السادس على التوالي، والتي توفر للأفراد خاصية إخراج الزكاة "اختيارياً" من خلال تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح للأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و"Apple Pay"، وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة.

وبينت أن الخدمة تُقدمها الهيئة للعام السادس على التوالي، بعد أن حققت نجاحاً ملفتاً خلال الأعوام الماضية، وتفاعلاً كبيراً لدى الأفراد، وارتفاعاً في عدد تحميل التطبيق، ويُعود ذلك لسهولة ومرونة استخدام الخدمة، وخيارات السداد السريعة والآمنة والموثوقة.

وأشارت إلى أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة، وتتم عن طريق قنوات ذات كفاءة ومرونة عالية، وبشكلٍ موثوق وسريع؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتوفر خدمة "زكاتي"، إمكانية اختيار الفئة المستحقة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وحساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك، الأموال، الذهب والفضة، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، العقارات، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه من خلال خوارزمية معينة، حيث ترتبط خدمة "زكاتي" بالأسعار العالمية للذهب والفضة.