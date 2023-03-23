النعيمي بأكثر من 2000 ريال.. زيادة أسعار #المواشي 30% في #رمضان (فيديو)

سجلت أسعار المواشي ارتفاعاً وصل إلى 30% بحلول شهر رمضان المبارك، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، بالتزامن مع زيادة الإقبال من قبل المستهلكين والمطاعم، وفق تقرير مصور لقناة «الإخبارية».

وأرجع عدد من مُلاك المواشي هذه الارتفاعات إلى زيادة أسعار مستلزمات تربية المواشي، بالإضافة إلى اقتراب الأعياد التي تشهد قفزات كبيرة في الأسعار، لتعةويض الركود في الأشهر الأخرى.

وزادت الأسعار بأكثر من 100 لـ200 ريال للرأس، وتجاوز سعر «النعيمي» الـ2000 ريال، في ظل كونه الأكثر طلباً في الأسواق.

ويرى المُلاك أن قدوم شهر رمضان قبل موعد نزول الراتب وراء التراجع على الإقبال في الوقت الحالي، متوقعين زيادة الإقبال في الأسبوع الثاني من رمضان.