رئيس «#تيك_توك»: حماية المستخدمين الأمريكيين مسؤوليتنا.. ولن نسمح بالتلاعب بالبيانات

قال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو تشيو: إن «تيك توك» هي الشركة الوحيدة التي تقدم بيانات شفافة، وإنها تأخذ المخاوف الأميركية على محمل الجد.

وبين خلال إدلائه بشهادته، اليوم الخميس، أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي، صباح الخميس، في واشنطن، أن كافة البيانات ستكون تحت رقابة الوكالات الأمنية الأميركية.

وأضاف: لن نسمح بالتلاعب ببيانات المستخدمين من أي جهة، ومسؤوليتنا حماية المستخدمين الأميركيين وملتزمون بذلك.

وبين أن موظفين أمريكيين فقط من يمكنهم الوصول للبيانات الأميركية، وأنه تم بناء جدران حماية للبيانات الأميركية وبإشراف موظفين أميركيين.

وأكمل: لا نعارض أي مسألة تتعلق بالخصوصية، ولسنا شركة حكومية و60% من الاستثمارات أجنبية، وعززنا المنصات التعليمية لمساعدة الأطفال.

واستطرد: وضعنا تدابير لمنع إرسال رسائل نصية للمستخدمين دون 16 عاما، ولدينا أكثر من مليار مستخدم بينهم 150 مليونا في أميركا.