طبيب يكشف: متى ينبغي أن يُفطر مريض #السكري؟ #عاجل

كشف الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في أبحاث السرطان، عن الحالة التي ينبغي لمريض السكري أن يفطر حال تحققت لديه.

وقال "الخضيري" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "يفطر مريض السكر فقط إذا انخفض السكر عنده تحت 70 أو ارتفع فوق 300".

وأضاف في تغريدة أخرى: "تستطيع ترك السكر نهائياً في مشروباتك كلها (شاي قهوة عصير)، وذلك بتعويد اللسان بدونه 10 أو 15 مرة شاي خفيف بدون سكر، وستشعر بعدها بعدم حاجتك للسكر، لأن المسألة تأقلم وتعود فقط، وبالعكس كلما زدت زادت الرغبة له".

واختتم بقوله "جرب كم شهر وسترى فارقاً كبيراً في صحتك، وإنخفاض وزنك، وزيادة نشاطك البدني وحيويتك".

ويقدر عدد المصابين بـ"السكري" في المملكة 3.7 مليون مريض، إلى جانب ٢ مليون في مرحلة ما قبل السكري.