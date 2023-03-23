الاتحاد الأوروبى يفتح تحقيقاً فى قضية #برشلونة و #نيجريرا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح تحقيق شامل في قضية الفساد التحكيمي المتهم فيها نادي برشلونة ونيجريرا رئيس لجنة الحكام السابق.

كشف الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، عن فتح تحقيق من جهته مع برشلونة بشأن إنتهاك قواعده في قضية نيجريرا التي تم تفجيرها مؤخراً.

وجهت النيابة العامة فى إسبانيا الاتهام لنادى برشلونة فى قضية دفع أموال لمسؤولي لجنة التحكيم من أجل رشوتهم، والمعروفة إعلاميًا بقضية نيجريرا.

وفتح القضاء الإسباني تحقيقات، فى وقت سابق، تتعلق بقيام نادي برشلونة بدفع أموال فى ظل تعاقدهم مع إحدى الشركات المملوكة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

وقال الادعاء، حصل وحافظ نادي برشلونة على اتفاقية شفهية سرية للغاية مع خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا بحيث يقوم، بصفته نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية ومقابل المال، بأفعال تمنح الافضلية لنادي برشلونة فى قرارات الحكام فى المباريات التي يخوضها النادي، وبالتالي فى النتائج والمسابقات.

وأشار الادعاء إلى أن النادي الكاتالوني دفع أكثر من 7.3 مليون يورو لنيجريرا بين عامي 1994 و2018.