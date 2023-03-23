الترخيص لـ 5 شركات لتقديم أعمال #الحكومة_الرقمية

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الحزمة الثالثة من التراخيص المرحلية العامة لأعمال الحكومة الرقمية لـ 5 شركات، وهي "الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)"، و "الشركة الوطنية للإسكان"، و " شركة مصدر لحلول البيانات"، و "شركة تمكين للتقنيات"، و "شركة تطوير لتقنيات التعليم"، وذلك بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وعدد من الرؤساء التنفيذيين .

كما أصدرت الهيئة عدة تراخيص خاصة لتطوير وتشغيل 7 منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة ، وتضمنت التراخيص المنصات والمنتجات التالية: "فسح" للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، و"مفيد" و"مصدر أعمالي" و" أكيد" و"تقارير" لشركة مصدر لحلول البيانات، و"منار" لشركة تمكين للتقنيات، و"مصادقة "لشركة تطوير لتقنيات التعليم، وتتبع تلك المنصات والمنتجات لـ 4 جهات حكومية وهي ( وزارة التعليم، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني).

وأوضحت أن هذه التراخيص أحد مخرجات مبادرة "البيئة التنظيمية التجريبية لأعمال الحكومة الرقمية" التي أطلقتها في شهر نوفمبر من عام 2021م، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وتقديم خدمات رقمية رائدة للمستفيدين، وتحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي تحقيقاً للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.