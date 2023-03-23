تحديد قيمة زكاة الفطر بـ 21 ريالاً في الشرقية

حدد برنامج زكاة الفطر الموحد في المنطقة الشرقية قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 21 ريالاً، تدفع من قبل المزكي بحسب قيمة سعر الأرز الوارد من الموردين مع إضافة المصاريف التشغيلية من خلال فروع المتعهدين المعتمدين بالبرنامج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لزكاة الفطر الموحد لجمعيات المنطقة الشرقية المشاركة في البرنامج الذي عقد بحضور عدد من ممثلي الجمعيات والإعلاميين، أمس.

وقال المتحدث باسم برنامج زكاة الفطر الموحد في المنطقة الشرقية، فيصل المسند، إنه لا يمكن استبدال الأرز المخصص لزكاة الفطر بمادة أخرى من المتعهدين.

وأفاد بأن الاستلام النقدي يبدأ من أول يوم في شهر رمضان المبارك حتى الساعة الثانية عشرة من ليلة عيد الفطر.

وأضاف: "توزيع زكاة الفطر للمستحقين سيجري في التوقيت الشرعي قبل العيد بيوم أو يومين من المتعهدين، حتى نهاية ذي الحجة"

ويمكن من خلال الموقع الإلكتروني دفع قيمة زكاة الفطر الموحد، والوصول إلى مراكز استلام وتوزيع الزكاة، ومعرفة الجمعيات المشاركة بالبرنامج، وأيضاً التواصل مع برنامج زكاة الفطر الموحد، بجانب الاطلاع على تقارير البرنامج، وفق "المسند".

وكشف نائب المشرف العام على البرنامج، يوسف المقرن، أن استلام زكاة الفطر الموحد "النقدي أو العيني "سيتم في مقار الجمعيات وفروعها، بينما تكون آلية التوزيع من الموردين والمتعهدين إلكترونياً.