أسواق_الخليج تغلق منخفضة مع تراجع #أسعار_النفط

اختتمت معظم أسواق الأسهم الخليجية التعاملات على انخفاض، اليوم الخميس، مع تراجع أسعار النفط بعد أن سلط رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الضوء على مخاطر الائتمان في القطاع المصرفي لأكبر اقتصاد في العالم.

وهبطت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، 0.6 بالمئة اليوم الخميس مع وصول خام برنت إلى 76.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش.

وهبط مؤشر دبي 0.9 بالمئة بعد صعوده لجلستين متأثرا بخسائر في القطاعين الصناعي والمالي. وتراجع سهما إعمار العقارية 2.1 بالمئة وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 0.4 بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.6 بالمئة بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، متأثرا بانخفاض 1.7 بالمئة لسهم شركة الدار للتطوير العقاري وتراجع باثنين بالمئة في سهم ألفا ظبي القابضة.

وفي السعودية، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة مرتفعا 0.9 بالمئة ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة، وارتفع المؤشر بفضل مكاسب في جميع القطاعات تقريبا مع صعود سهمي بنك الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.2 بالمئة وعملاق النفط أرامكو السعودية 1.4 بالمئة.

كما صعد المؤشر القطري 0.3 بالمئة مواصلا مكاسبه المستمرة منذ ثلاث جلسات، إذ سجل القطاعان المالي والصناعي مكاسب، بينما كانت أسهم قطاع الطاقة في المنطقة الحمراء.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 2.4 بالمئة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة، مع بقاء جميع القطاعات في المنطقة الخضراء.