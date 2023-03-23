النفط ينخفض 1% بعد تصريح خطير من أمريكا عن “الاحتياطي الاستراتيجي”

اختتمت أسعار النفط تعاملات اليوم على انخفاض 1 في المائة، لتتراجع عن مكاسبها المبكرة بعد أن أبلغت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم المشرعين أن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي في الولايات المتحدة قد يستغرق عدة أعوام.

وبحسب "رويترز" انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 1 في المائة لتبلغ عند التسوية 75.91 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا، أو 1.3 في المائة، لتختتم الجلسة عند 69.96 دولار للبرميل.

وارتفع خاما النفط القياسيين بنحو 1 في المائة قبل تصريحات جرانهولم، مدعومة بانخفاض الدولار وارتفاع أسعار البنزين.