إنجلترا تهزم #إيطاليا بثنائية في افتتاحية تصفيات #يورو_2024

خطف المنتخب الانجليزي فوز ثمين وغائب ضد المنتخب الايطالي في عقر داره، على ملعب دييجو ارماندو مارادونا، في مواجهة الجولة الاولى من دور المجموعات لتصفيات يورو 2024، حيث انتهى اللقاء بفوز الاسود الثلاثة بثنائية مقابل هدف وحيد.

رغم البداية القوية من ايطاليا إلا ان البداية التهديفية اتت من الاسود الثلاثة، في الدقيقة 13 من عمر اللقاء بدأ الهدف من ركنية حاول كين تسجيلها في المرمى ولكن تم ابعادها لتعود لديكلان ريس الذي سددها في الشباك ليتقدم الضيوف مبكرًا.

ومع الدقيقة 41 طالب المنتخب الانجليزي الحصول على ركلة جزاء بعدما لامست الكرة يد دي لورينزو، ليحتسبها الحكم بعد العودة للفار، وسجلها هاري كين لينتهي الشوط بتقدم مستحق للمنتخب الانجليزي الذي كان اخطر واقرب للتسجيل.

ومع دخولنا في الشوط الثاني، استطاعت ايطاليا الضغط للعودة في اللقاء، وبالفعل ترجم هذا الضغط بهدف في الدقيقة 56 بعد هجمة بدأت بخطأ الى ماجواير ولكن اكمل الحكم الهجمة لتنتهي بتسديدة من ريتشي الذي استلم تمريرة بيليجريني بدون تغطية دفاعية ليسددها بسهولة في المرمى مقلصًا الفارق مبكرًا.

واحتسب الحكم خطأ على لوك شاو في الدقيقة 80 دفعته لمنحه بطاقة حمراء ليكمل المنتخب الانجليزي المواجهة ناقص العدد، الامر الذي جعل اللقاء يشتعل بضغط اكبر من الازوري، ولكن لم يسعه الوقت لينتهي اللقاء بفوز غالي لانجلترا على اصحاب الأرض، قادهم لصدارة المجموعة بـ3 نقاط بينما تذيل ايطاليا الترتيب بدون نقاط.