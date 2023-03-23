رونالدو يسجل.. و #البرتغال تفوز على ليشتنشتاين برباعية

حقق منتخب البرتغال الفوز على نظيره منتخب ليشتنشتاين، برباعية نظيفة دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وشهدت بداية اللقاء سجال على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين، ثم فرض المنتخب البرتغالي سيطرته على مجريات اللقاء باحثين عن هدف أول مبكر في المباراة.

وتمكن منتخب البرتغال من خطف هدف أول في الدقيقة 8 سجله جواو كانسيلو.

وحاول لاعبو ليشتنشتاين من الرجوع لنسق اللقاء مرة أخرى بعد صدمة الهدف الأول لصالح البرتغال، ولكن باتت محاولاتهم بالفشل.

ولم يشهد الشوط الأول للمباراة أي خطورة على كلا المرميين سوى تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي المنتخبين.

وفي شوط اللقاء الثاني ضاعف برناردو سيلفا النتيجة لهدف ثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 47.

وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الثالث للبرتغال بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 51 من زمن اللقاء.

ولم يكتفي المنتخب البرتغالي بثلاثية في شباك ليشتنشتاين، حيث دك كريستيانو رونالدو شباك ليشتنشتاين بهدف رابع والثاني له في الدقيقة 63.

كما شهدت الدقيقة 72 هدف ملغي لصالح البرتغالي بداعي وجود تسلل.

وحاول لاعبو البرتغال تسجيل مزيد من الأهداف ولكن انتهي اللقاء برباعية نظيفة دون رد، ويخطف المنتخب البرتغالي أول 3 نقاط له في المجموعة.

جدير بالذكر يقع منتخب البرتغال في المجموعة العاشرة بتصفيات أمم أوروبا يورو 2024، مع كل من ليشتنشتاين والبوسنة والهرسك وأيسلندا ولوكسمبرج وسلوفاكيا.